Mondial 2022: «Tout le monde regarde les matches pendant les cours»

Tous les moyens sont bons pour ne manquer aucun match pendant la Coupe du monde.

Avec une Coupe du monde en novembre, il faut s’adapter et les adolescents ne manquent pas d’idées! Comment faire pour regarder le Mondial, en classe, alors que certaines rencontres se déroulent en pleine journée?

«On connecte le smartphone sur la tablette, reconnaît Peterson, quinze ans. Cela dépend des matches, mais on utilise les sites de streaming gratuits. Certains de mes amis se sont déjà fait attraper par les profs, ils ont pris une heure de colle. On tente de regarder tout en restant concentré sur nos cours. Quand il y a des matches importants, on est à fond. Dès qu’il y a un but, tout le monde s’excite, mais on essaie de rester discrets».

«Certains profs n’hésitent pas à bloquer l’accès à certains sites»

Pour Nolan et Louis, eux aussi lycéens au Vauban, la Coupe du monde, c’est important. «On essaie surtout de regarder entre les cours, pas forcément pendant, disent-ils sagement. Au fil du match, on suit l’évolution du score. Toute la classe regarde, on est assez unis».

Et les filles ne sont pas en reste. Marié et Juliette ne s’en cachent pas, «on fait tout pour que ça se passe bien et pour ne pas se faire choper. On reste sages, même s’il y a vraiment de l’ambiance en classe. Aujourd’hui, tout le monde est connecté et certains profs n’hésitent pas à bloquer l’accès à certains sites».