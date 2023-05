Football – Coupe de Luxembourg: Tout Mersch rêve de l'exploit ultime en finale

Au fil de leurs exploits, les Jaune et Bleu ont embarqué avec eux toute une commune. À deux jours de la finale, le club avait déjà vendu 4 400 billets, tandis qu'au moins 6 500 des 9 500 places de l'enceinte ont déjà trouvé preneur. Un engouement incroyable quand on sait que la précédente finale, entre Dudelange et RFCU, n'avait pas attiré plus de 2 000 supporters.