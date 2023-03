États-Unis: Tout plaquer et devenir «câlineur d’ours» professionnel

Le département de la chasse et de la pêche du Nouveau-Mexique risque de crouler sous les dossiers de candidature tout prochainement. Cette semaine, il a en effet publié une offre d’emploi aussi surprenante qu’alléchante. «Nous recherchons des câlineurs d’ours professionnels», annonce le département sur Instagram. Les candidats doivent «être capables de marcher dans des conditions difficiles, avoir le courage de se faufiler dans une tanière d’ours et faire confiance à leurs collègues pour assurer leur sécurité pendant ce temps», peut-on lire dans l’annonce.

En clair, le département recherche des «officiers de conservation», c’est-à-dire des agents chargés de protéger la vie sauvage et l’environnement. Les employés s’efforcent également de sensibiliser le public aux animaux sauvages. Dans son annonce, il admet que le travail de terrain n’est pas toujours aussi «glamour» que la description faite plus haut. «Mais nous adorerions vous voir rejoindre notre équipe et vivre l’expérience d’une vie», poursuit le texte.