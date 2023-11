Tout près du Luxembourg: «L’eau potable n’est pas contaminée» à Aubange

Rappelons que les PFAS (Per-and polyfluoroalkyl substances) sont une famille de substances chimiques synthétiques, utilisées depuis les années 1950 dans une variété de produits de consommation et industriels tels que les revêtements anti-adhésifs, les emballages alimentaires, les textiles, les mousses d’extinction d’incendie et les produits de nettoyage. Ils sont décrits comme des «polluants éternels».

Pires mesures sur les trois dernières années

La haute teneur en substances per- et polyfluoroalkylées – les fameux PFAS – détectée dans la commune d’Aubange correspond à des prélèvements effectués en 2022 et 2023 sur le site du broyeur à métaux de l’entreprise Ecore-Derichebourg, explique François Kinard. Un premier échantillon prélevé sur le sol même du site industriel fait état d’une concentration en PFAS de 15 700 nanogrammes par litre d’eau. Un second échantillon, prélevé cette fois dans les eaux usées à la sortie de l’entreprise, montre une concentration de 223 ng/l.