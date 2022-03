Tout Radiohead en un coffret

POP ROCK ALTERNATIVE - Les cinq Anglais de Radiohead reviennent avec un superbe coffret pour Noël.

Portées par la voix écorchée et transcendante de Thom Yorke, les mélodies fragiles, torturées et fascinantes de Radiohead ne quittent plus la platine de millions de fans et de critiques spécialisés. En 2007, alors que peu de gens s’y attendaient, le groupe sort «In Rainbows».