Quarts de finale Europa League : Tout reste ouvert entre Benfica et Liverpool

Le duel entre les deux clubs en quarts de finale de l'Europa League reste très incertain après le match aller, remporté 2-1 par les Portugais jeudi sur leur pelouse.

Les Reds avaient pourtant pris le meilleur départ grâce à un but inscrit en début de match d'une étonnante talonnade par le défenseur central Daniel Agger, servi sur coup-franc par Steven Gerrard. Mais l'exclusion de Ryan Babel à la demi-heure de jeu changeait la donne et, en deuxième période, Benfica poussait de plus en plus fort et obtenait deux penalties, tous deux transformés par Cardozo, l'un en force, l'autre en finesse.