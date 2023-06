Tennis: Tout savoir sur le tournoi de Wimbledon et son programme

Lors de la seconde journée de Wimbledon en 2022, la Polonaise Iga Swiatek affrontait la Croate Jana Fett sur le Court central, à l’All England Tennis Club à Wimbledon, à Londres. AFP

Wimbledon, connu aussi sous le nom de «The Championships», est le troisième tournoi du Grand Chelem de l’année. Sa première édition s’est jouée le 3 juillet 1877, ce qui fait de cette compétition de tennis la plus ancienne du monde et, selon les connaisseurs, la plus prestigieuse avec ses traditions presque intactes. Cette année, les matches débutent le lundi 3 juillet et durent jusqu’au dimanche 16 juillet, date à laquelle a lieu la finale.

Le programme complet de Wimbledon 2023

Le tournoi de Wimbledon est organisé par le club privé All England Lawn Tennis and Croquet Club, contrairement aux trois autres tournois du Grand Chelem qui, eux, sont organisés par la Fédération internationale de tennis (ITF). Cependant, le tournoi est tout de même inscrit au calendrier WTA (circuit professionnel féminin) et ATP (circuit professionnel masculin).

Les 107 premières femmes du classement WTA et les 104 premiers hommes du classement ATP sont automatiquement qualifiés six semaines avant le début de la compétition. Avec eux, d’autres joueuses et joueurs issus des qualifications ou invités par des wild card participent aussi au tournoi. Les tournois de simples opposent au total 128 joueuses et joueurs. Voici le programme complet de Wimbledon 2023, qu’on retrouve également sur le site officiel.

26 au 29 juin: qualifications

3 et 4 juillet: 1 er tour simples hommes et femmes

5 et 6 juillet: 2 e tour simples hommes et femmes

1 er tour doubles hommes et femmes

7 juillet: 3 e tour simples hommes et femmes

2 e tour doubles hommes et femmes

1 er tour doubles mixtes

8 juillet: 3 e tour simples hommes et femmes

2 e tour doubles hommes et femmes

1 er tour doubles mixtes

1 er tour simples garçons et filles

9 juillet: 4 e tour simples hommes et femmes

3 e tour doubles hommes et femmes

2 e tour doubles mixtes

1 er tour simples garçons et filles

10 juillet: 4 e tour simples hommes et femmes

3 e tour doubles hommes et femmes

quarts de finales doubles mixtes

2 e tour simples filles

1 er tour doubles garçons

11 juillet: quarts de finales simples hommes et femmes

quart de finales doubles hommes et femmes

demi-finales doubles mixtes

2 e tour simples garçons

1 er tour doubles filles

doubles sur invitation hommes, femmes, mixtes

12 juillet: quarts de finales simples hommes et femme

quarts de finales doubles hommes et femmes

3 e tour simples garçons et filles

2 e tour doubles garçons et filles

doubles sur invitation hommes, femmes, mixtes

13 juillet: demi-finales simples femmes

demi-finales doubles hommes

finale doubles mixtes

quarts de finales simples garçons et filles

quarts de finales doubles garçons et filles

simples garçons et filles moins de 14 ans

doubles sur invitation hommes, femmes, mixtes

14 juillet: demi-finales simples hommes

demi-finales doubles femmes

demi-finales simples garçons et filles

demi-finales doubles garçons et filles

simples garçons et filles moins de 14 ans

doubles sur invitation hommes, femmes, mixtes

15 juillet: finale simples femmes

finale doubles hommes

finale simples filles

finale doubles filles

finale doubles garçons

simples garçons et filles moins de 14 ans

doubles sur invitation hommes, femmes, mixtes

16 juillet: finale simples hommes

finale doubles femmes

finale simples garçons

finale simples garçons et filles moins de 14 ans

doubles sur invitation hommes, femmes, mixtes

Sur quelles chaînes et quand regarder Wimbledon?

Sur les chaînes françaises, il faut être abonné à beIN SPORTS, le diffuseur officiel de Wimbledon, qui est disponible via un bouquet de Canal+ Sport.

Les grands favoris

Premier du classement ATP et vainqueur de Roland-Garros il y a quelques semaines, le Serbe Novak Djokovic est le grand favori pour remporter Wimbledon. Si tel était le cas, il égalerait le record des huit victoires détenu par Roger Federer. Les autres joueurs en tête de classement, comme l’Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2), le Russe Daniil Medvedev (ATP 3) ou le Norvégien Casper Ruud (ATP 4), sont aussi en lice pour soulever le trophée.

La surface des terrains en gazon

La pelouse naturelle est initialement le premier revêtement des courts de tennis. Wimbledon est le seul Grand Chelem doté de cette surface, et cela depuis la création du tournoi. Depuis septembre 2000, les courts de Wimbledon sont composés à 100% de la plante ray-grass anglaise (ou ivraie vivace), car elle résiste bien aux piétinements, est plus compacte et plus sensible aux effets de la balle, lui donnant un rebond plus haut. Chaque année, 9 tonnes de semences de gazon sont plantées sur les terrains de Wimbledon. Tout au long de l’année, quinze agents s’occupent de l’entretien des sols. Ils sont treize de plus lors des championnats. Ils s’assurent de reboucher les trous chaque matin, d’arroser durant la nuit et de tondre la pelouse à 8 millimètres précisément, hauteur idéale de jeu.

Les courts de tennis de Wimbledon

C’est à l’ouest de Wimbledon Park, à Londres, dans le complexe tennistique de l’All England Lawn Tennis Club, que se jouent les matches du tournoi britannique du Grand Chelem. Le site principal de ce centre sportif est constitué de 18 courts en gazon, mais ce sont le Court Central et le Court No 1 qui sont les terrains principaux utilisés pour la compétition. Ces derniers sont dotés du Hawk-Eye (œil de lynx en français), un système vidéo permettant de voir si la balle a rebondi dans les limites du terrain.

Le Central Court, qui accueille la majorité des matches du tournoi, est aussi le plus grand stade du complexe avec ses 15’000 places. Il possède un toit rétractable depuis 2009 et, afin de laisser passer la lumière, 40% de sa surface est transparente. Il dispose aussi d’une loge spéciale pour accueillir la famille royale.

Le Court N o 1 est également doté d’un toit amovible depuis 2019 et ses tribunes permettent d’asseoir 12’345 personnes.

Le Court No 2 est un bon compromis, car il permet de voir jouer des têtes de série pour un billet d’entrée plus abordable que les deux autres plus grands stades. Sa capacité d’accueil est de 4000 spectateurs.

Combien coûte un billet pour Wimbledon?

Comme pour toutes les autres compétitions du Grand Chelem, les prix varient pour assister à Wimbledon. Ça dépend du court sur lequel le match a lieu, du jour de compétition et si ce sont les hommes ou les femmes qui jouent. C’est le seul tournoi du Grand Chelem à mettre en vente 500 places le jour même pour le Court central, le Court No 1 et le Court No 2. Pour avoir la chance d’obtenir un de ces billets, il est connu qu’il vaut mieux faire la queue déjà le jour précédent, tellement la demande est élevée. Cependant, les quatre derniers jours du tournoi cette règle ne s’applique pas pour le Court central, qui accueille les demi-finales et finales du tournoi.

Sur le Central Court, les prix varient de 80 à 255 livres sterling. Il faut débourser entre 45 et 170 livres pour voir les matches ayant lieu sur le Court No 1. Enfin sur le Court No 2, les tarifs oscillent entre 43 et 90 livres.

Nouveauté: les joueuses peuvent porter un shorty noir