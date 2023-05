Nouvelle-Zélande: Tout un pays se mobilise pour le kiwi, son oiseau emblématique

Quiconque aurait foulé les terres néo-zélandaises, il y a un millénaire, aurait découvert un véritable paradis ornithologique peuplé d’êtres à plumes en tout genre, évoluant sans l’ombre d’un mammifère prédateur. Mais l’arrivée de populations polynésiennes, au XIIIe siècle, puis d’Européens a changé la donne. Les rats ont éliminé pétrels et râles. Les souris ont grignoté toutes les graines et baies qu’elles pouvaient trouver, ne laissant pas grand-chose à picorer pour les oiseaux.

Des opossums, introduits pour leur fourrure, ont dégarni les arbres. Les lapins se sont reproduits si rapidement qu’ils ont dévoré prairies et enclos. Et comme si ce n’était pas assez, les hermines, importées pour éliminer les lapins, ont finalement fauché les populations de troglodytes, grives, hiboux et cailles.

Résultat: le nombre d’oiseaux endémiques de Nouvelle-Zélande et inaptes au vol, comme le kakapo et le kiwi, s’est effondré. Seuls 70 000 kiwis sauvages subsistent, selon le ministère de la Conservation, chargé de la préservation du patrimoine naturel et historique du pays océanien. Et bien que l’apterygiforme fasse figure de véritable symbole pour leur pays, rares sont les Néo-Zélandais ayant observé à l’état sauvage cet oiseau à long bec et au plumage brunâtre, avec des ailes trop minuscules pour pouvoir voler.