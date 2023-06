Etats-Unis: Tout un village participe à la dernière promenade d’un chien malade

Par la voix de son animal, Kevin invitait tous ses voisins à participer à sa dernière promenade, samedi dernier. «J’adorerais vous dire au revoir en personne, si vous êtes disponibles. Venez me faire une petite tape sur la tête ou me gratter le ventre et je vous en serai éternellement reconnaissant», disait le message. Une carte de l’itinéraire de la promenade accompagnait la missive. Le succès de l’initiative de Kevin a dépassé ses espérances. Tout au long de la dernière promenade de Mellow, des habitants venaient se greffer au groupe. «C’est une histoire réconfortante et déchirante à la fois», confie KJ Warunek au «New York Post».