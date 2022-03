Toute l'Indonésie raffole du glamour à la française

Inconnue

en France, la marque

«Sophie, Paris» rend folles des millions

d’Indonésiennes.

Quinze ans après avoir débarqué à Jakarta, Bruno Hasson pense avoir réussi son pari. «Sophie, Paris» est le leader incontesté de la vente directe et multiniveaux en Indonésie, où il emploie 500 personnes, fait travailler des milliers de sous-traitants et vend 75 000 produits par jour.

L’enseigne aux lettres roses s’appuie sur un vaste réseau de «distributeurs» qui proposent vêtements, sacs à main, accessoires et cosmétiques dans toutes les provinces de l’archipel. Bruno Hasson, 43ans, voit aujourd’hui plus loin et veut «faire de Sophie une marque internationale, en ouvrant dans un nouveau pays chaque année». Après les Philippines, la marque a été lancée au Maroc fin 2008 et le sera prochainement en Roumanie.