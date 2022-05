Événement: Vous aimez les manèges d'antan? Suivez-nous à Luxembourg-Ville

Venu de Musson, en Belgique, Alain, entouré de ses enfants et petits-enfants, lâche que «c'est agréable de voir que cela existe encore», avant d'ajouter, hilare: «On va tester!». Geneviève est accompagnée de sa fille et de ses trois petits-enfants. Pour elle, pas de doute, «c'est plus calme, plus relax et moins stressant» pour les enfants que la Schueberfouer. «Plus sécurisé et plus familial», ajoute Emina, maman du remuant Ariyan (4 ans).