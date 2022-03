lux-Airport escher kulturlaf : Toutes les générations vont courir côte à côte

ESCH-SUR-ALZETTE - Entre course, musique et spectacles de rue, le week-end sera animé dans la Métropole du fer.

Plus de 1 300 adultes et enfants participeront au lux-Airport escher kulturlaf.

Dirk Falkenstein, 24 ans, de Rumelange, lui aime courir, il appartient au CA Fola. Mais il s'en tiendra au parcours de 10km car il a encore un marathon à disputer la semaine suivante. Comme plus de 1300 adultes et enfants, Dirk et Francine prendront le départ depuis la Rockhal. Et parcourront Esch-sur-Alzette au son des groupes de musique qui émaillent le parcours.