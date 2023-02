Arnaques au Luxembourg: «Toutes les semaines, je reçois des mails ou SMS frauduleux»

«Il est très peu probable que les victimes de ce type de fraudes puissent un jour récupérer leurs avoirs», reconnaît l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL). Elle évoque «des criminels très bien organisés, localisés le plus souvent dans des pays tiers» et adoptant «des scénarios très inventifs». La banque ING confirme qu’il est «difficile de récupérer les fonds usurpés, car ceux-ci ne sont plus disponibles».

Plainte conseillée

La Spuerkeess conseille à ses clients de privilégier son application et Luxtrust. Une action en justice est aussi recommandée. La police invite les victimes à «porter plainte le plus vite possible et à conserver les messages. Si elles ont transmis des données bancaires, il faut immédiatement prévenir la banque, voire l'assurance». Elle est intéressée par les envois de «captures d'écrans des messages frauduleux, car cela permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui circule et d'alerter la population», conclut la police.