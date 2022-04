Contenu sponsorisé : Toutes les tendances chaussures sont chez Pronti

Pour accueillir les beaux jours, les chaussures Pronti présentent leurs tendances phares de sandales pour les femmes au Luxembourg. Sabots, sandales plateforme ou compensées : toutes les astuces pour être à la pointe de la mode ce printemps!

Avec le retour du soleil vous êtes perdues et vous ne savez plus avec quelles chaussures accorder votre robe printanière ? Pas de panique, les magasins de chaussures Pronti ont tout prévu en vous proposant une sélection des sandales à ne pas rater cette saison ! Nos coups de cœur des tendances femmes sont également à découvrir dans notre folder.

Six magasins sont répartis sur le territoire luxembourgeois, de Bettembourg Shopping Park et Strassen Parking Batiself jusqu’à Mersch C.C. Topaze, en passant par Knauf Shopping Center Pommerloch, Schmiede et Wasserbillig C.C Copal, pour permettre à toutes les femmes de trouver leur bonheur.

Le must have de ce printemps/été est sans aucun doute le sabot. Chaussure en bois, allégée et modernisée, elle peut être plate ou à talon selon vos préférences. Chez Pronti, vous pourrez en trouver en cuir lisse ou en version daim. Pour être au top des tendances, n’hésitez pas à choisir les paires customisées avec des clous. Le grand avantage du sabot est sans conteste le confort qu’il vous promet ! Mais jamais au détriment du style : avec son esprit seventies chic, il est parfait pour les femmes en vue stylées. Avec le sabot, vous ferez autant fureur dans la rue que sur Instagram : devenez l’influenceuse de votre quotidien.

La sandale plateforme reste aussi une valeur sûre. Plate mais en hauteur, elle s'adapte aussi bien aux femmes grandes qu’aux plus petites. Extra confort, elle est parfaite au quotidien, tant pour le travail que la vie personnelle. Avec les sandales plateformes, vous pouvez vous permettre toutes les extravagances : clous, grosses boucles ou encore plateformes colorées ou à motifs feront fureur.

Vos pieds méritent d’être les plus stylés en ces saisons chaudes ? Optez pour les intemporelles sandales à talon. C’est le nu pied chic par excellence ! Références de style et étonnantes, elles donneront à votre tenue un côté rétro du meilleur goût. En mettant en valeur les chevilles grâce à une boucle délicate, la sandale à talon ajoute toujours une pointe glamour à votre outfit. Noire, camel ou beige, elle fait toujours son effet. Pour un look moderne et tendance, adoptez-la avec une garniture en maillons de chaîne.

La sandale compensée revient aussi en force cette saison pour vous assurer une démarche des plus élégantes, mais tout en confort. Très estivale, elle s’adapte aussi bien à une robe ou une jupe printanière qu’à un jean ou à un pantalon de toile. Grâce à son alternance entre talon et semelle plate, elle est hyper confortable tout en mettant en valeur vos pieds.

Pour parfaire votre style de cet été, Pronti propose également une gamme d’accessoires au top des tendances. Le bob sera parfait pour protéger votre tête du soleil. Coloré, il complétera à merveille une tenue classique. Pour les soirées fraîches ou les lieux climatisés, pensez à vous équiper d’un joli foulard, de préférence dans les tons pastels ou à motifs. Enfin, n’oubliez pas le sac ! En rotin, en daim ou en cuir, choisissez-le à la taille parfaite pour y glisser « toute votre vie ». Vous voilà fin prête pour l’été!