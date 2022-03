Toyota annonce son retrait de la Formule 1

Après Honda et Bridgestone, le constructeur automobile Toyota quitte à son tour la Formule 1, victime d'une désaffection des industriels japonais pressés d'investir dans les technologies vertes.

«Au vu des conditions économiques actuelles, nous avons décidé de nous retirer», a annoncé mercredi le président du groupe Akio Toyoda. En proie à la baisse de ses ventes sur fond de récession planétaire, le premier constructeur mondial comprime ses dépenses, après avoir réduit ses effectifs sous contrat temporaire et fait tourner ses usines au ralenti au plus fort de la crise. Toyota a subi les toutes premières pertes de son histoire durant l'exercice budgétaire 2008-2009, clos fin mars, et prévoit de rester dans le rouge cette année.

Les consommateurs veulent aujourd'hui des voitures sûres et économes, non plus des bolides, et les industriels ont peut-être moins besoin de la vitrine F1 pour les allécher. «Comme les autres fabricants automobiles, Toyota est appelée à concentrer son investissement sur les technologies vertes. Il est donc logique que le groupe ait pris cette décision», a estimé M. Kato.