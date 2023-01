Japon : Toyota change de PDG par surprise, Akio Toyoda en retrait

Le numéro un mondial de l'automobile, le japonais Toyota, a annoncé jeudi par surprise la nomination à partir du 1er avril de Koji Sato comme président et directeur général, à la place d'Akio Toyoda, le petit-fils du fondateur du groupe. Âgé de 66 ans, M. Toyoda, qui était PDG depuis 2009, va prendre la présidence du conseil d'administration du groupe.

Koji Sato, 53 ans, était depuis janvier 2021 directeur opérationnel et directeur de la marque. Il était aussi président de Lexus International Co, pilotant ainsi les activités à l'étranger de la marque haut de gamme de Toyota. Une conférence de presse était organisée dans la foulée pour expliquer ces changements, qui devront être officiellement formalisés après l'assemblée générale ordinaire du groupe plus tard cette année.