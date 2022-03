Problème de direction : Toyota va rappeler 11 500 Lexus

Le constructeur automobile japonais a annoncé mercredi le rappel de 11 500 véhicules de sa marque de luxe Lexus dans le monde pour un problème de direction.

Quatre modèles de ces berlines sont concernés: les modèles essence LS460 et LS460L et les modèles hybrides (essence et électricité) LS600h et LS600hL.