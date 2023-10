Trafic démantelé: Des dizaines de voitures de luxe volées au Luxembourg vendues en France

Selon nos confrères de La Provence, le gendarme avignonnais est intrigué par le profil du conducteur, pas vraiment raccord avec une telle grosse cylindrée, ainsi que son attitude. Un dossier est alors constitué, et au fil de l'enquête, il apparaît que le véhicule en question avait été volé au Luxembourg. Et l'Audi, d'une valeur de près de 100 000 euros, avait été vendue au conducteur pour trois fois moins.

46 voitures de luxe volées

De fil en aiguille, travaillant en collaboration étroite avec les autorités luxembourgeoises et Interpol, le gendarme, aussi pugnace que bien inspiré, poursuit ses investigations, et découvre le pot aux roses: ce ne sont pas moins de… 46 autres voitures de luxe, Ferrari, Porsche, Audi qui avaient été volées au Luxembourg et revendues en France. Elles étaient d'abord stockées, avant d'être vendues aux enchères et répandues sur tout le territoire de l'Hexagone. En fait, c'est l'absence d'accord avec la France sur l'historique des véhicules qui rendait possible leur immatriculation.