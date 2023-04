Le trafic ferroviaire paralysé après un déraillement

Pour des raisons encore inconnues, un wagon a déraillé dans la nuit entre Florence (centre) et Bologne (Nord), l'un des principaux noeuds ferrovaires du pays. Il a abattu au passage des poteaux soutenant les câbles électriques qui alimentent les locomotives des trains. Suite à cet accident, les trains à grande vitesse se dirigeant du Nord vers le Sud du pays ne peuvent plus aller au-delà de Bologne, ceux faisant le chemin inverse étant contraints de s'arrêter à Florence, et ce depuis 2h20, selon la société gérant le réseau ferroviaire italien RFI.