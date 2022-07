Rupture de caténaire: Le trafic ferroviaire reprend progressivement à Bettembourg

Peu après 13h ce mardi, la SNCF a annoncé sur son compte Twitter que des retards et suppressions sont à prévoir entre Bettembourg et Thionville, en raison d'une rupture de caténaire, à Bettembourg. La circulation devait reprendre vers 14h30, puis ensuite annoncée vers 15h30. Il était finalement 15h37 quand la SNCF a annoncé la reprise progressive du trafic, avec encore de possibles retards. La ligne 60 entre Luxembourg et Rodange a aussi été impactée par cet incident.