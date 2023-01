TER : Trafic ferroviaire très perturbé entre Luxembourg et Metz

Alors que le trafic TGV subit une interruption sans précédent récent, gare de l'Est à Paris, à cause d'un incendie volontaire dans un poste d'aiguillage, la situation n'est pas plus reluisante pour les frontaliers qui circulent entre Luxembourg et Metz, ce mardi, à l'heure de pointe.