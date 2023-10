Le trafic a été interrompu entre Luxembourg et Metz

La ligne Luxembourg-Metz est régulièrement sujette à des retards et suppressions.

«Aucune substitution routière n'est possible», avaient en plus indiqué les chemins de fer français: «Malheureusement, nous ne pouvons pas placer tous les voyageurs dans des bus et encombrer les routes. Et il arrive parfois que nous n'ayons pas la capacité au niveau des transporteurs», précisait la SNCF à L'essentiel.