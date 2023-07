Le Luxembourg en bref: Le trafic sur l'A6 sera perturbé ce week-end

Ne parlez plus «d’intégration», la nouvelle loi sur le «vivre-ensemble interculturel» a été votée jeudi et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Plus de distinguo entre les différents statuts. «Peu importe qu’on soit réfugié, nouvel arrivant, résident étranger de longue date, travailleur frontalier ou Luxembourgeois, tout le monde peut participer au même titre à tous les programmes, activités et projets», dit Max Hahn, ministre de l’Intégration.