Quand le tabac du Luxembourg se revend au kebab en France

Le Luxembourg, premier repaire des trafiquants de tabac de la partie est de l'Hexagone. On ne compte plus les différentes interpellations menées par la police française ou la gendarmerie. Des coffres remplis de pot de tabac et cartouches de cigarettes estampillées Grand-Duché, mais dont le flux intercepté ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan.