A Paris: Le trafic suspendu toute la journée à la gare de l'Est, le Luxembourg impacté

À Paris : Le trafic suspendu toute la journée à la gare de l'Est, le Luxembourg impacté

«D'après les premières constatations, on peut parler d'incendie volontaire sur des câbles électriques», a indiqué peu avant 8h30 une porte-parole à l'AFP, évoquant un «acte de malveillance» et annonçant «un dépôt de plainte» par SNCF Réseau. Elle n'a pas précisé la localisation de cet incendie, indiquant seulement qu'il avait eu lieu «dans un poste d'aiguillage». La page Twitter de la Ligne P fait état pour sa part d'«un incendie dans un local technique dans le secteur de Vaires» (Seine-et-Marne).

Première conséquence, le TGV Luxembourg-Paris de 10h10 ne circulera qu'entre Thionville et la Gare de l'Est, ont indiqué les CFL. Le train de 6h27 avait déjà été suprimé.

Un peu plus tôt mardi matin, cette même porte-parole avait affirmé que «tous les TGV, TER et la ligne P du Transilien, au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est (étaient) interrompus», sans être en mesure de préciser le nombre de trains concernés ni l'heure de début de l'incident.