TER Lorraine : Trafic toujours perturbé entre Metz et Luxembourg

METZ/LUXEMBOURG - Une partie du personnel fait toujours valoir son droit de retrait après l'agression d'un agent jeudi. Lundi après-midi, de nombreux trains sont encore supprimés.

Si la SNCF indiquait durant la matinée que la situation s'améliorait, avec «un peu plus de trois trains sur quatre en circulation», les dernières prévisions étaient moins optimistes. Dans le sens Luxembourg-Metz, plus d'un tiers des trains devraient rester à quai jusqu'à 20h. Les travailleurs frontaliers devront donc s'armer de patience pour rentrer chez eux ce lundi soir. Dans l'autre sens, sept trains devraient être supprimés, de Thionville à Luxembourg, entre 13h et 19h.