France-Luxembourg : Le trafic ferroviaire perturbé entre Thionville et Bettembourg

THIONVILLE/BETTEMBOURG – Un incident sur un train de marchandises affecte, ce vendredi matin, la circulation ferroviaire entre la France et le Luxembourg.

La circulation ferroviaire est actuellement perturbée entre Thionville et Bettembourg, en raison d’un incident sur un train de marchandises, indique la SNCF. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir. «Aucune substitution routière n'est possible, précise la compagnie ferroviaire.