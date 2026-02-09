Une Française de 32 ans a été brûlée à près de 40% la nuit du drame de Crans-Montana. Elle a poussé un cri du cœur, dimanche, sur Facebook, pour la première fois.

Mélanie Van De Velde au moment de fuir le bar le Constellation. X

«Je suis Mélanie, victime du drame du 1er janvier à Crans-Montana. Je suis cette fille dont on parle parfois sans jamais dire le nom. Cette fille qui a sauté une rambarde, non pas par bravoure, mais parce qu'à cet instant précis, le feu était plus fort que la peur. Parce que rester aurait signifié mourir. J'ai sauté pour ma vie. Depuis ce jour, je ne vis plus. Je survis.»

Dans une lettre ouverte émouvante, publiée dimanche soir sur son compte Facebook, Mélanie Van De Velde prend la parole. La Française de 32 ans, originaire d’Angers, a été grièvement blessée dans la nuit tragique qui a frappé le bar le Constellation. Elle était venue y fêter le Nouvel An avec une amie. «Mon corps est devenu un champ de bataille, il est brûlé à près de 40%, explique-t-elle dans son post. Chaque pansement, tous les deux jours, est une épreuve. Chaque soin ravive la douleur, qui ne disparaît jamais vraiment. Elle s'installe, elle use, elle envahit. Mais au-delà du corps, il y a autre chose».

À Zurich puis à Nantes

Il y a le choc de se regarder dans la glace et de se dire que son apparence est bouleversée pour le restant de ses jours. «Mon visage ne sera plus jamais le même. Celui que je reconnaissais dans le miroir n'existe plus, poursuit-elle. Celui que ma fille connaissait non plus. C'est une perte intime, silencieuse, impossible à expliquer à ceux qui ne la vivent pas».

En raison de la gravité de ses blessures, celle qui travaillait dans la vente dans la station de Crans-Montana a d’abord été transférée en urgence, à Zurich, afin de recevoir des soins spécialisés, puis a été récemment rapatriée à Nantes, où elle est actuellement hospitalisée. «Mes soins se déroulent loin de chez moi, de ma vie, et surtout de ma fille, que je ne peux pas prendre dans mes bras quand la douleur devient insupportable», dit-elle en évoquant son enfant, âgée de deux ans.

Cette vidéo a marqué de nombreuses personnes. x

Cagnotte à 30 000 euros

En la lisant, on imagine une souffrance physique. Mais elle est également mentale. «Mon esprit portera à vie la mémoire de cette nuit», lance-t-elle, avant de poser une série de questions. «Où est la justice quand la victime porte à vie des marques visibles et invisibles, et que les responsabilités restent floues, silencieuses, diluées? Où est la justice quand on parle d'un drame, mais que l'on détourne le regard de ses conséquences humaines? Où est la justice quand on demande à une femme brûlée de se reconstruire pendant que le monde continue comme si de rien n'était?»

Pour venir en aide à Mélanie, sa petite sœur a lancé une cagnotte en ligne. Lundi, quasi 30 000 euros avaient été récoltés, afin «d'apporter un soutien financier et de l’aider à faire face aux besoins liés à sa situation». «Je n'écris pas par vengeance, mais parce que le silence est une seconde brûlure, conclut-elle. J'écris pour qu'on entende enfin la voix de celles et ceux qui paient le prix le plus lourd».