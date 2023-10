Tragédie dans les Ardennes: La petite Loana, 10 ans, aurait été violée et tuée à Sedan

«Le locataire des lieux, un homme né en 1966», a été placé en garde à vue, a précisé dans un communiqué la procureure de la République de Charleville-Mézières, Magali Josse, qui s'est rendue sur les lieux mercredi soir. Il a donné en garde à vue «des déclarations contradictoires et fantaisistes», a souligné une source policière, ajoutant que cet homme était connu pour des faits de droit commun, mais pas en tant que délinquant sexuel.

Le corps de la petite fille, prénommée Loana et âgée de 10 ans et demi, a été retrouvé «dans la cave» du logement de cet homme, locataire dans un immeuble du centre-ville de Sedan composé «d'un débit de boissons au rez-de-chaussée et d'un logement attenant à l'étage», selon le parquet.