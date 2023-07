Guerre en Ukraine: «Trahison»: un député déserte l'Ukraine pour des vacances aux Maldives

«La menace, c’est que la partie du bâtiment où ce missile russe fou est tombé est en train de bouger», dit à l’AFP le maire d’Odessa, Gennady Troukhanov, devant la cathédrale orthodoxe en partie détruite dans la nuit de samedi à dimanche. «Nous allons immédiatement commencer à démolir ce mur. Il entraînera tout le bâtiment dans sa chute», s’il s’effondre de lui-même, ajoute un peu plus tard le maire, en s’adressant au métropolite Agafanguel, un religieux orthodoxe de 84 ans responsable du diocèse. «C’est affreux, affreux. Une tragédie. Quel lieu saint!», se lamente le métropolite.

Après son retrait mi-juillet d’un accord sur l’exportation de céréales ukrainiennes, la Russie a commencé à pilonner les zones portuaires de la ville, endommageant également certains des bâtiments les plus anciens et les plus beaux d’Odessa.