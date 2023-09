Le train de nuit Berlin-Paris en service dès le 11 décembre

Le premier train de nuit de Paris à Berlin partira donc le lendemain, le 12 décembre. Le retour de cette ligne avait été annoncée en décembre 2020 par les compagnies ferroviaires publiques française, allemande et autrichienne. Il s'inscrit dans la lente relance européenne des trains de nuit, un moyen de transport qui revient en grâce du fait de son faible impact climatique.

Le Paris-Berlin de nuit s'arrêtera en chemin à Strasbourg, Mannheim, Erfurt et Halle. Concrètement, les trains au départ de Paris auront 12 voitures, 6 pour Berlin et 6 pour Vienne, avec des places assises, des couchettes et des voitures-lits.