Faut-il craindre les punaises de lit dans le Metz-Luxembourg?

Et chacun de s'interroger sur ses lieux de passage, dans les écoles, les cinémas, à la Fashion Week, mais surtout dans les transports. Des vidéos de voyageurs filmant une ou plusieurs punaises dans les trains ont d'ailleurs largement participé à créer le buzz autour de la bestiole. L'un des trains partait de la gare de l'Est. «À quand des trains propres, nettoyés et désinfectés comme lors du Covid, surtout avec le retour des punaises de lit?», s'alarme une usagère du TER Metz-Luxembourg.