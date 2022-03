Etats-Unis – Traînée dans les bois et tuée par cinq chiens

États-Unis : Traînée dans les bois et tuée par cinq chiens

Une jeune femme de 19 ans est décédée samedi, dans l'État du Tennessee, une semaine après avoir été sauvagement attaquée par une meute de chiens de son quartier.

En regardant dehors, la jeune femme a vu les cinq chiens de la maison voisine s'acharner sur la victime, la «jetant en l'air» puis «la traînant vers une zone boisée», rapporte le Knoxville News Sentinel. À l'arrivée de la police, l'étudiante était inconsciente et son corps était couvert de sang et de débris. La malheureuse avait tenté de sauter par-dessus une barrière pour échapper aux animaux, un mastiff, un pitbull, deux mastiffs croisés labrador et un rottweiler croisé labrador.