220 millions d'euros pour le rail entre la France et le Luxembourg

Mise en place d’un nouvel incitant à la digitalisation pour les professionnels de la santé

Claude Haagen et Paulette Lenert vont donc «mettre en œuvre ensemble avec la CNS un projet pilote pour la promotion et l’accélération de la digitalisation du système de santé». «Cette accélération du déploiement des solutions existantes est nécessaire afin d’obtenir un taux de pénétration plus élevé des services de transmission électronique opérationnels auprès des professionnels de santé et spécifiquement auprès de médecins et médecins-dentistes».