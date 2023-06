Les CFL admettent «une ponctualité insatisfaisante des trains»

L'an dernier, 90,5% des trains sont arrivés à l'heure, dont 92,7% au premier semestre et 88,6% au second semestre. «La ponctualité a été affectée, à l'automne dernier, par la prolongation de la durée de chantier en gare de Luxembourg, suite à des difficultés d'approvisionnement des entreprises impliquées dans le projet, et depuis la fin août, par l'éboulement survenu dans le tunnel de Schieburg», note Jeannot Waringo. Le président du conseil d'administration des CFL cite également les mouvements de grève sur les réseaux voisins et la refonte de la gare d'Ettelbruck (création d'un pôle d'échange multimodal).