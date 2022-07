France : Trains et routes pris d'assaut vendredi et ce week-end

Pour ce week-end (vendredi à dimanche), un million de voyageurs en tout sont attendus et un tiers des TGV sont complets sur le week-end, a annoncé la SNCF. Au total, 800 TGV et trains Intercités circuleront quotidiennement pendant ces trois jours. Les gares parisiennes, mais aussi celles de Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon, devraient être les plus bondées.

Bouchons sur les routes

Le Grand Est a la cote

En train, les destinations les plus prisées cet été sont sans surprise la Méditerranée, le Sud-Ouest et la Bretagne, le «top 5» des villes les plus demandées étant comme l’an dernier Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon. Moins attendu, le Grand Est a aussi la cote cette année, avec des augmentations notables des réservations vers Nancy (+56% sur un an), Metz (+50%) et Reims (+63%).