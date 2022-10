Doja Cat: Traitée de «moche» à cause de son maquillage

Traitée de «moche» par une internaute à cause de son look, la rappeuse lui a répondu sans détour sur Twitter.

Elle s’est rendue dans la capitale à l’occasion de la Fashion Week printemps-été 2023. Ses fans étaient ravis de la voir en chair et en os.

Alors que la Fashion Week printemps-été 2023 s’est achevée mardi 4 octobre 2022, Doja Cat, de passage à Paris pour l’événement, en a profité pour se rendre ce jour-là dans la boutique du styliste français Simon Porte Jacquemus. Le visage complètement recouvert d’un maquillage doré, la rappeuse de 26 ans, qui assume son crâne et ses sourcils rasés, a surpris ses fans, fous de joie de la voir en chair et en os. Si la plupart d’entre eux ont aimé son look audacieux, cela n’a pas été le cas d’une internaute qui a envoyé un message cinglant sur Twitter. «Cette peinture la rend vraiment moche. Quand vous faites un maquillage comme ça, vous devez accentuer les traits du visage. Elle ressemble à une vieille statue fatiguée», a-t-elle balancé.