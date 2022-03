Capucine Anav : Traitée de raciste à cause d'un conseil beauté

Capucine Anav a provoqué la fureur de nombreux internautes en comparant les cheveux crépus à «un balai à chiottes».

Les propos maladroits de la Française de 28 ans ont aussitôt été perçus comme du racisme par de nombreuses personnes. «Dire que nos cheveux ressemblent à un balai à chiottes est un manque de respect à toute une communauté», lui a balancé une internaute sur Twitter.« Les cheveux crépus, c'est magnifique et c'est une identité de chez nous, on est fiers d'avoir des cheveux crépus», a ajouté une autre. Ou encore: «Meuf, nos cheveux ont plus de prestance que toi!».

De plates excuses

Étonnée par ces réactions négatives, l'ex-candidate de téléréalité a tenté de se justifier dans une autre vidéo, sur le réseau social. «Bon, attention, je vais peser mes mots parce que sinon ça va encore faire polémique. Vous êtes là à dire: «Nous on est trop fiers de nos cheveux, t'as un problème avec nos cheveux». Non, vous n'êtes pas très fiers, sinon vous ne perdriez pas votre temps à écrire ce genre de commentaires. Justement, vous êtes en train de vous afficher en fait. On dirait que vous n'assumez pas et que vous avez limite honte, alors n'écrivez pas ce genre de commentaires».