Le projet qui valait trois milliards arrivera à Belval en 2035

LUXEMBOURG - Le projet de tram rapide entre la capitale et le sud est sur les rails. Coût total, voie cycliste express et autoroute multimodale comprises: pas loin de 3 milliards d'euros, hors taxes.

Le tram rapide, ici à son futur arrêt de Foetz, doit être achevé d'ici 2035. MDDI

Le ministre de la Mobilité a présenté, mercredi matin, le projet de couloir multimodal et de restructuration des autoroutes entre la capitale et le sud du pays. Le ministre écologiste a fait sa présentation au côté des bourgmestres des communes concernées, autant d'élus CSV, LSAP, DP… Une manière de dire que ce «projet très important» fait l'objet «d'un grand consensus entre les partis aux responsabilités», dixit François Bausch. On peut donc raisonnablement penser qu'il se fera quel que soit le résultat des prochaines législatives.

«Bien sûr, le prochain gouvernement pourra décider tout et son contraire, mais je pense qu'il faut faire cet investissement», martèle le ministre en titre. L'investissement en question se monte, en tout, à près de 3 milliards d'euros. Une somme plus que conséquente, qui permet de financer plusieurs volets de cet «énorme projet d'infrastructures qui permettra de connecter la capitale et le sud».

Les deux tiers de l'investissement seront consacrés au réseau autoroutier, pour «avoir plus de fluidité entre l'A13 et l'A4», explique François Bausch. Amélioration des échangeurs, voie dédiée aux transports en commun ou aux véhicules avec au moins trois personnes à bord, apaisement du trafic dans les communes adjacentes… Comptez près de deux milliards pour tout ça.

De l'Uni au Findel sans changement

Le dernier milliard sur la table ira à la mobilité douce, avec le fameux tram rapide. Celui-ci permettra d'aller du Stade de Luxembourg à l'Uni, à Belval, en une petite demi-heure. Un transport complémentaire au train, assure le ministre: «Dans la zone qu'on a analysée, le milieu n'est pas desservi, à part l'autoroute surchargée. Le tram rapide offrira beaucoup plus de possibilités de prendre les transports en commun». De 40 000 usagers sur le tronçon, le ministère veut passer à 90 000 une fois que le tram sera en service.

Ce tram rapide partira donc du Stade et s'arrêtera dès 2028 à Leudelange, 2030 à Foetz, 2032 à Metzeschmelz (la friche industrielle sur Esch/Schifflange), pour arriver à Belval en 2035, soit un trajet total d'un peu plus de 18 km. Il pourra atteindre une vitesse de pointe de 90 à 100 km/h du Stade à Metzeschmelz, avant de revenir à un rythme de tram urbain sur la dernière portion.

Plusieurs échéances de travaux sont connues. MDDI

De même largeur que le tram roulant déjà en ville, il pourra d'ailleurs continuer son chemin dans la capitale. Il sera par exemple possible d'aller de Belval au Findel sans aucun changement.

Douze à quinze arrêts

Quelque 120 millions d'euros seront consacrés à l'achat des 24 rames. «Ce tram sera proche, au niveau du design, de celui que connaissent déjà les Luxembourgeois, mais avec des caractéristiques techniques un peu différentes», pointe André von der Marck, directeur général de Luxtram. «Les rames seront plus longues, avec 53 à 56 m de long, une dizaine de plus que les rames que nous connaissons», tout en restant compatibles avec les arrêts de tram de la capitale.

«Il y aura aussi plus de places assises, avec 150 places. Les rames seront équipées de zones pour les vélos et les bagages, de sièges plus confortables…» Pour aller du Stade à Belval, comptez 31 minutes, d'Esch au Stade, 20 à 25 minutes… «Nous aurons entre 12 et 15 arrêts, nous sommes en discussions pour trois arrêts. Nous travaillons sur une fréquence d'un tram toutes les huit minutes».

Le design doit être similaire à celui du tram de la capitale. MDDI

Finir tout ça d'ici 2035, le timing est «un challenge», reconnaît le ministre Bausch. Mais c'est «réalisable». «Il faut y aller. Ça va revaloriser les deux centres économiques du sud et de la capitale et surtout ça va permettre au Grand-Duché de se développer dans le futur. Si on ne le fait pas sur les 12-13 prochaines années, on va avoir de gros problèmes au niveau du développement économique. Cet investissement profitera à tout le pays».