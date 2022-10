Mobilité au Luxembourg : Le tracé du tramway vers l'aéroport prend en compte… des chauves-souris

Les espèces «Grand Murin», «Murin de Bechstein» et «Oreillard roux» sont présentes dans le Grünewald.

Afin de pouvoir relier la ligne de tramway au Findel, des mesures de compensation ont été ou seront prises pour… des chauves-souris. C'est ce qu'indique Joëlle Welfring, la ministre Déi Gréng de l'Environnement, dans une réponse parlementaire. «Des études avaient déjà montré en 2017 que les espèces ''Grand Murin'', ''Murin de Bechstein'' et ''Oreillard roux'' sont présentes dans le Grünewald (NDLR: une zone forestière de 4 500 hectares située au nord-est de Luxembourg et déjà traversée par les autoroutes A1 et A7), où passera le tramway», explique-t-elle.