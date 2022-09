Guerre en Ukraine : Transféré à Saint-Pétersbourg, un basketteur français risque d'être exclu des JO 2024

Moins de 24 heures après que le club russe a annoncé la signature, pour une saison plus une en option, du meneur de jeu médaillé d'argent dimanche, à l'Euro (défaite en finale contre l'Espagne), la riposte de la FFBB est tombée: Heurtel (33 ans, 1,88 m) ne respectera plus les critères de sélection s'il porte les couleurs du Zenith Saint-Pétersbourg.

Le bureau fédéral de la FFBB a en effet décidé «le 28 juillet» que les joueurs français engagés dans des clubs russes ou biélorusses ne seraient «plus sélectionnables» jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Et Heurtel, comme tous les joueurs retenus pour l'Euro, a signé une attestation sur l'honneur «indiquant qu'il n'était pas engagé et qu'il n'envisageait pas de signer avec un club russe ou biélorusse», a expliqué la fédération, dans son communiqué publié jeudi.

Les clubs russes et biélorusses privés d'Euroligue

Si jamais Heurtel (99 sélections) ne levait pas l'année en option prévue dans son contrat avec le Zenith Saint-Pétersbourg, le bureau fédéral décidera s'il redevient ou non sélectionnable pour les JO 2024 à Paris et le Mondial 2023 (25 août-10 septembre en Indonésie, au Japon et aux Philippines), a précisé la Fédération.