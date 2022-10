Education au Luxembourg: «Transmettre les valeurs de la démocratie» à chaque génération

«C'est notre avenir. On a le droit de parler et de donner notre avis»

Pour inciter les élèves à participer à l'école, cette semaine de la démocratie et de la citoyenneté coïncide avec l'élection des comités d'élèves. «Il est important pour les élèves, pour les jeunes en général de s'engager. C'est notre avenir. On a le droit de parler et de donner notre avis, lance Dany Semedo, vice-président de la Conférence nationale des élèves. Ce qui fait le plus plaisir c'est d'être le porte-parole des élèves, de la jeunesse luxembourgeoise, de faire en sorte d'être entendu et pris au sérieux».

Les parents d'élèves jouent également un rôle important à l'école. Les élections des représentants des parents peuvent être l'occasion de se lancer. «Je veux dire aux parents, engagez-vous, participez. Il s'agit du futur des vos enfants, insiste Alain Messen, président de la représentation nationale des parents d'élèves. C'est important pour chacun, à son niveau, qui veut que les choses progressent. Plus on est, plus on a des idées, plus on sera fort et plus on pourra faire entendre notre voix».