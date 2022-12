Au Luxembourg: Transports gratuits, ardoise de 800 millions pour l'État

Ainsi, dans le budget total 2023 pour la Mobilité et les Travaux publics, qui s'élève à 2,818 milliards d’euros (contre 2,509 milliards en 2022), la gratuité des transports intervient à hauteur de 799,7 millions, soit 110 millions de plus qu'en 2022 (689,9 millions). À lui seul, le rail va mobiliser 524,1 millions d’euros, dont 283,3 millions pour des projets d’infrastructures, selon les chiffres présentés par le ministre François Bausch, jeudi, à la Chambre. Par ailleurs, 279,5 millions d’euros seront consacrés à la voirie, mis à disposition par le Fonds des routes, et 326 millions pour les bâtiments de l’État. Enfin, l'extension du réseau du tram disposera d'un budget de 52,5 millions d'euros en 2023, dont 25 millions pour le chantier du pôle d’échange Howald et du réaménagement de la rue des Scillas.