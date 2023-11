Transports: Retards sur la ligne Metz-Luxembourg: la SNCF va passer à la caisse

Cela va-t-il pousser la SNCF à mettre les bouchées doubles pour satisfaire davantage les usagers? La région Grand Est, réunie en séance plénière, étudie ce jeudi le contrat d’exploitation relatif à l’organisation et au financement du service public de transport régional de voyageurs pour la période 2024-2033. Une convention qui entrera en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024 et qui prévoit notamment de plus grosses pénalités en cas de retards et d’annulations.