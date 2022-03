Transrapid: deux ingénieurs condamnés à des amendes

Les deux hommes risquaient jusqu’à cinq ans de prison. 23 personnes étaient mortes lors du crash du train expérimental, en septembre 2006.

Les deux ingénieurs en charge du réseau sur lequel évoluait le Transrapid ont écopé d’amendes de 24 000 et 20 000 euros. Le 22 septembre 2006, le train à sustentation magnétique, qui transportait 31 personnes pour un parcours de démonstration et qui roulait à 170 km/h, était entré en collision avec un véhicule d'inspection resté sur une voie d'essai de 31,5 km, située entre Lathen et Melstrup près de la frontière néerlandaise. L'accident avait également fait 10 blessés.