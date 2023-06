Los Angeles: Traquée par les paparazzis, cette ex-star d'«Alerte à Malibu» fond en larmes

1 / 11 Erika Eleniak a été une des stars d'«Alerte à Malibu» de 1989 à 1992 et est devenue un véritable sex-symbol. NBC Son personnage de Shauni McClain est devenu mythique. NBC Son couple avec Billy Warlock alias Eddie Kramer aussi. NBC

Elle a été une des stars d'«Alerte à Malibu» de 1989 à 1992 et est devenue un véritable sex-symbol: aujourd'hui, retirée des plateaux de tournage, elle vit une existence tranquille dans la banlieue de Los Angeles avec Indyanna, sa fille de 17 ans. Et c'est précisément dans son cadre de sa vie quasi anonyme qu'elle a été surprise par des paparazzis, alors qu'elle promenait son chien lundi dernier. Comme personne ne fait ce genre de balade en apprêtée et en talons aiguilles, celle qui fêtera ses 54 ans, dans quelques semaines, était vêtue d'une tenue simple et n'était pas maquillée.

Une aubaine pour certains médias américains qui ont exploité les clichés en les publiant à côté des photos glamour de l'ex-actrice et playmate. Insupportable pour Erika Eleniak qui a pris la parole sur Instagram pour dénoncer ce type de manœuvre. «Moi aussi je vais prendre mon appareil photo et je vais prendre une photo de vous et je vais trouver des photos de vous d'il y a 20 ou 30 ans».

«Mal à l'aise»

En larmes, elle explique qu'elle pleure non «pas parce qu'[elle est] triste» mais parce qu'elle a reçu de nombreux messages de gentillesse, ajoutant ne pas comprendre pourquoi elle était poursuivie par les photographes, alors qu'elle est aujourd'hui loin des paillettes d'Hollywood.

Après être apparue dans «E.T l'extra-terrestre» en 1982, la carrière d'Erika Eleniak a véritablement décollé lorsqu'elle a enfilé le célèbre maillot de bain rouge d'«Alerte à Malibu» en 1989, et ce durant trois saisons. Elle pose notamment à plusieurs reprises pour Playboy et la machine s'emballe. Un peu trop pour la jolie blonde qui ne se reconnaissait plus trop dans le programme.

En 2018, elle confiait n'avoir aucun regret d'avoir quitté son rôle de Shauni McClain parce qu'elle se sentait «mal à l'aise» par rapport à la tournure quelque peu «scabreuse» que prenait la série. Un virage qui n'a au contraire pas été un problème pour sa remplaçante, Pamela Anderson.

Erika Eleniak a ensuite tourné au cinéma dans «Piège en haute mer» aux côtés de Steven Seagal et Tommy Lee Jones. Mais sa carrière n'a jamais vraiment décollé et elle fait de rares apparitions dans des séries. Elle est aujourd'hui centrée sur le développement personnel et anime un podcast, «The Spiritual Alchemy Podcast».