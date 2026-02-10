L'essentiel a suivi ce lundi à Luxembourg la campagne de Moovijob.com pour la Saint-Valentin, axée sur la recherche d'un crush professionnel.

Travail au Luxembourg : Le boulot, l'amitié ou l'amour, qu'est-ce qui vous fait vibrer?

«Et vous, vous avez déjà eu un crush professionnel?» C'est la question que posaient lundi à Luxembourg aux passants les salariés de la plateforme de recrutement Moovijob.com, dans le cadre de sa campagne 2026 pour la Saint-Valentin, à la Cloche d'Or, à Hamilius et à la place de l'Étoile.

«Depuis 2022, on organise des campagnes pour la Saint-Valentin, explique Maëlle, la porte-parole de Moovijob. Cette année, on oriente donc le message autour du crush professionnel, c'est-à-dire ressentir une très forte amitié pour un collègue ou avoir un coup de cœur pour un recruteur ou une entreprise. L'idée est de faire passer le message de la bonne ambiance au bureau. Sans oublier un petit clin d'œil aux rencontres amoureuses. On estime qu'une personne sur trois rencontre un jour l'amour au travail».

«Ma collègue de bureau est comme ma sœur jumelle»

Nathalie, qui travaille au service comptabilité d'une institution européenne, a elle trouvé l'amitié au travail. «J'ai une collègue de bureau que je considère comme ma sœur jumelle, confie l'habitante de Lintgen de 53 ans. Le courant est tout de suite très bien passé quand on s'est rencontrées, il y a quinze ans. On part même en vacances ensemble. Avec le développement du télétravail, on se voit désormais un peu moins, mais on est toujours très contentes de se retrouver».

De son côté, Abdou Sané, qui est formateur de langues, dit ressentir un «réel amour pour son travail». «Je travaille avec des réfugiés. Je contribue à leur intégration au Luxembourg, indique l'habitant de Rodange de 56 ans. Je suis vraiment heureux de me lever le matin pour réaliser cette mission».

Pour sa part, Maria a rencontré son conjoint il y a dix ans sur son lieu de travail, alors qu'elle était encore stagiaire. «On n'a finalement pas beaucoup travaillé ensemble», explique la frontalière française, qui est dans le domaine de l'architecture et du design. Et à l'avenir? «C'est encore un rêve, mais on aimerait ouvrir notre cabinet», sourit la jeune femme de 36 ans.

