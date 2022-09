Au Luxembourg : Travail au noir: au moins 15 millions par an de manque à gagner

LUXEMBOURG – Le travail clandestin engendre des pertes de recettes de TVA d'au moins 15 millions d'euros par an, estime le Statec.

Le travail au noir engendre des pertes de recettes fiscales. Au Luxembourg, le Statec estime de manière approximative la perte de recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au travail non déclaré (y compris le travail pour compte propre) à environ 15 millions d’euros par an. C'est ce qu'indique le ministre du Travail, George Engel, dans une réponse parlementaire. En revanche, le Statec ne dispose pas d’indications quant à la moins-value fiscale de ce phénomène au niveau des impôts directs.

Pour rappel, le travail clandestin consiste à exercer en tant que personne physique ou morale une activité non occasionnelle et rémunérée pour le compte d’une telle personne en violation de la législation en matière de droit d’établissement, de sécurité sociale, de droit du travail et du droit fiscal.