Selon notre sondage : Travailler 36 heures au Luxembourg? «Fiasco» pour les uns, «qualité de vie» pour d'autres

LUXEMBOURG – Le débat sur la baisse du temps de travail divise au plus haut niveau. Alors, faut-il travailler moins? Les lecteurs de L’essentiel ont répondu à notre sondage et commenté.

40 heures de travail hebdomadaires, c’est le modèle actuel au Luxembourg. Et si on passait à 36? Si cette réduction n’est pas prévue au plus haut niveau de l’État, elle fait son chemin, notamment défendue par le député socialiste Dan Kersch, ancien ministre du Travail. Il rappelle qu’on travaille plus au Grand-Duché que chez nos voisins et que bouger les lignes permettrait de mieux concilier vie privée et vie professionnelle.

«Oui, il faut passer aux 36 heures», ont répondu 30% des lecteurs ayant participé à notre sondage lancé en ligne il y a quelques jours. «Depuis un an je travaille sept heures par jour et je peux vous dire que ça a changé ma qualité de vie, je suis moins fatiguée, plus productive et toujours le sourire aux lèvres», valide une lectrice dans un commentaire sur Instagram. «Non au maintien des 40 heures hors du temps! Passer de 40 à 38 heures serait déjà une sacrée avancée sociétale», estime un autre lecteur sur notre site qui met dans la balance, aussi, une baisse des embouteillages et arrêts maladie.

Le paiement de «la facture», c’est LE point de crispation dans chaque camp. «Une telle mesure généralisée sonnerait le glas de l’attractivité de notre économie et du modèle luxembourgeois tout court», avait lancé Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce. Selon un lecteur, ce serait au contraire «une situation gagnant-gagnant. Personne n’a à payer, puisque la productivité restera la même, voire elle augmenterait grâce à une réduction du temps de travail comme dans les autres pays européens». «Un salarié qui travaille sept heures au taquet est plus performant qu'un salarié qui doit travailler huit heures au ralenti», démontre un autre commentaire.

«Quatre jours avec une journée ‘’off’’ intéressante»

9% des 3 820 sondés jugent en revanche que le Luxembourg ne doit «surtout pas» adopter la semaine de 36 heures. «Les 36 heures en Belgique, les 35 heures en France ont-elles donné du travail à plus de gens?», interroge une lectrice. «En France, cela a été une catastrophe. Les Allemands en rigolent encore. Conservez vos 40 heures hebdomadaires», conseille une autre sur lessentiel.lu. «Passer à 36 heures sera un fiasco», «40 heures, c’est très bien», «Certains croient que l’argent pousse sur les arbres», peut-on lire encore du côté de ceux qui ne veulent pas baisser le temps de travail.

L’argument de tous est financier: travailler moins c’est gagner moins. «Si les gens sont prêts à perdre entre 300 et 800 euros sur leur paye, qu’ils le fassent, chacun voit midi à sa porte», résume un commentaire. D’autres sont plus nuancés et misent sur une alternative: la semaine de quatre jours. Ils sont même 30% de nos sondés à penser que c’est «une solution». «Cela peut permettre de passer à quatre fois neuf heures et donc une journée ‘’off’’ qui peut être intéressante», glisse un lecteur.

«J’ai toujours travaillé 40 heures mais depuis quelques années, j’ai choisi de travailler 32 heures, donc huit heures réparties sur quatre jours par semaine. Ce qui me permet d’avoir un long week-end et d’être plus présente pour ma famille», raconte une employée. Globalement, les lecteurs de L’essentiel admettent qu’inscrire les 36 heures de travail dans la loi serait «une décision très difficile et complexe» qui n’impacterait pas tous les employés et tous les secteurs de la même manière. 31% des personnes ayant répondu à notre sondage plaident simplement pour «une plus grande flexibilité».

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.