Débat en Allemagne : Travailler jusqu'à 69 ans voire 73 ans?

L'idée, remise au goût du jour cette semaine par la Bundesbank, suscite l'adhésion de beaucoup d'économistes mais fait frémir les politiques.

Un nouveau (vieux) sujet

L'espérance de vie en Allemagne est de 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes, et elle grimpe obstinément. Même si les Allemands partent en retraite de plus en plus tard - l'âge légal est déjà en train de passer progressivement de 65 à 67 ans, l'âge effectif de fin d'activité est autour de 62 ans -, cela fait beaucoup d'années à passer en retraite. Financées par les cotisations de ceux qui travaillent... et qui sont de moins en moins nombreux, vieillissement démographique oblige.